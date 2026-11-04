Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Tokat'ta polis okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde denetimleri sıklaştırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tokat'ta polis okul çevrelerinde ve öğrenci servislerinde denetimleri sıklaştırdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik tedbirlerini artırdı. Okul çevreleri, parklar, internet kafeler ve metruk binalarda kontroller yapılırken trafik ekipleri de öğrenci servislerini denetliyor.

Tokat'ta polis ekiplerince öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla okul çevreleri ve öğrenci servislerine yönelik denetimler sürdürülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretimin huzur ve güven ortamında devam etmesi amacıyla okulların giriş ve çıkış saatlerinde güvenlik tedbirlerini artırdı.

Bu kapsamda okul çevreleri, parklar, internet kafeler, umuma açık iş yerleri ve metruk binalarda kontroller gerçekleştiriliyor.

Trafik ekiplerince de öğrenci servis araçlarına yönelik denetimler yapılıyor.

Kaynak: AA
Bu haber 2 sitede yayınlandı.
Denizli'de boğazına şeker kaçan öğrenciyi kurtaran kasiyerin ertesi gün evi yandı! Mahalleli sahip çıktı

Bir çocuğun hayatını kurtardı! 24 saat sonra evi yandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü

Böylesi daha önce yaşanmadı! O koltuğa artık bir Müslüman oturacak
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı

Seçimi neden kaybetti? Trump'ın aklında tek bir ihtimal var
Galatasaraylı yıldızlar galibiyeti Etiler'de kutladı! Gece kulübüne gittiler

Onu daha önce böyle görmediniz! Sabaha kadar partiledi
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
İsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dedi

İsrail ve Avrupa basını: ABD'de seçmen Trump'ın savaşına da hayır dedi
Emre Belözoğlu'ndan Liverpool maçı öncesi flaş karar! Sabah erkenden yola çıktı

Uyanır uyanmaz yola çıktı! Emre'den flaş karar

Derbiyi hastanede izleyen Fenerbahçeli kalp krizi geçirdi! Böbrek nakli ertelendi

Böbrek nakline 2 gün kala derbiyi izledi, her şey alt üst oldu