Tokat'ta Polis Haftası kutlanıyor

Tokat'ta Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor.

İl Emniyet Müdürü Faruk Aydın'ın talimatıyla polis ekipleri, il genelindeki 51 şehit ailesini özel günlerde ve belirli aralıklarda ziyaret ediyor.

Ziyaretlerde polisler, şehit ailelerinin istek ve sorunlarını dinleyerek Emniyet Müdürü Aydın'a aktarıyor.

Polis ekipleri, Polis Haftası dolayısıyla da şehit Mustafa Çalışgan'ın eşi Ceren Çalışgan'ı ziyaret etti.

Ceren Çalışgan, ziyaretten dolayı emniyet mensuplarına teşekkür ederek, eşinin 4 yıl önce şehit olduğunu söyledi.

Bu süreçte emniyet mensuplarının kendisini hiç yalnız bırakmadığını vurgulayan Çalışkan, "Eşimin şehadet yıl dönümünde, çocuklarımın doğum günlerinde bizi yalnız bırakmadılar. Kendimizi güvende hissediyoruz. Bir şey olduğunda, 'Arkamızda onlar var' diyebiliyoruz. Allah razı olsun. Sanki aileden biriymiş gibiler. İyi ki varlar." ifadelerini kullandı.