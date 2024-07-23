Tokat'ta Pencereye Sıkışan Kumru Yavrusu Kurtarıldı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir apartmanın penceresine sıkışan kumru yavrusu, Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tokat'ın Niksar ilçesinde pencere arasına sıkışan kumru yavrusu kurtarıldı.
Bağlar Mahallesi'nde bir apartmandaki dairenin penceresine kuş sıkıştığını gören apartman sakinleri Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.
İtfaiye ekipleri yangın merdiveni ile ulaştıkları penceredeki kumru yavrusunu sıkıştığı yerden kurtardı.