Tokat'ta park halindeki araca çarpan otomobil cami bahçesine uçtu, 11 kişi yaralandı

Tokat merkezinde meydana gelen kazada, park halindeki araca çarpan otomobil, şiddetli bir şekilde cami bahçesine uçtu. Kazada 1'i çocuk 11 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralıları kurtardı. Yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tokat'ta park halindeki araca çarpan otomobil, daha sonra cami bahçesine uçtu. Kazada 1'i çocuk 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Tokat merkez Yeniyurt Mahallesi'nde meydana geldi. U.S. idaresindeki 06 AEB 898 plakalı otomobil, park halindeki Y.O.'nun 46 AAZ 152 plakalı aracına arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle araç daha sonra Yavuz Sultan Selim Camii'nin bahçesine uçtu. Kazada araçlarda bulunan 1'i çocuk 11 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaralıları araçlardan çıkardı. Yaralılar Tokat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT