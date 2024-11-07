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Tokat'ta Otomobilin Traktöre Çarpması Sonucu 5 Yaralı

Tokat'ta Otomobilin Traktöre Çarpması Sonucu 5 Yaralı
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Tokat'ın Turhal ilçesinde meydana gelen kazada, bir otomobil traktöre çarparak devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

TOKAT'ın Turhal ilçesinde otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Tokat- Turhal kara yolu Şenyurt kavşağında meydana geldi. Turhal'dan Tokat yönüne giden Derviş Maviş (19) yönetimindeki 60 AN 009 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yaparken Cafer Canikli (54) yönetimindeki 60 AB 829 plakalı traktöre yandan çarpıp, devrildi. Kazada, otomobil sürücüsü Derviş Maviş ile yanındaki Doğan Dönmez, Emre Ayten, Egehan Usta ve Fırat Çınar yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tokat ve Turhal devlet hastanelerine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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