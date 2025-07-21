Tokat'ta Otomobilin Tarlaya Uçtuğu Kazada 6 Yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, otomobilin yoldan çıkıp tarlaya uçması sonucu 1'i bebek 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında ilçenin Karayaka beldesi yolunda meydana geldi. Erbaa'dan Karayaka beldesine giden Furkan Temiz (24), idaresindeki 60 AP 598 plakalı otomobilin direksiyon kontrolünü kaybedip, yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Sürücü ile araçtaki Kardelen Temiz (25), Aybuke Efnan Temiz (1), Aliye Temiz (43), Aysel Temiz (52) ve Şerife Özel (61) yaralandı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardelen Temiz, bebeği Aybüke Efnan ile araçtan kendi çabasıyla çıkarken; otomobilde sıkışan 4 kişi ise itfaiye ekiplerinin yaklaşık 15 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.