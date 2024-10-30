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Tokat'ta ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Tokat'ta ağaca çarpıp ikiye bölünen otomobilde 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Tokat'ta kontrolden çıkan otomobil, Geyraz mevkisinde ağaca çarparak ikiye ayrıldı. Kazada 19 yaşındaki Salih Taşkafa ve 18 yaşındaki Sevgi Horumdüzü olay yerinde yaşamını yitirirken, 20 yaşındaki Muhammet Sütlüer yaralandı.

Tokat'ta sürücüsü belirlenemeyen 06 K 0092 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Geyraz mevkisinde kontrolden çıkıp ağaca çarparak ikiye ayrıldı.

İKİ GENÇ FECİ ŞEKİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, Salih Taşkafa (19) ve Sevgi Horumdüzü (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Muhammet Sütlüer (20) ise ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

dünyada bir yere çarptığında otomatik olarak ikiye ayrılan yalnızca Türkiyenin medarı iftiharı bir marka araba vardı o zamanlar hava yastığı icat edilmediğinden çarpışma esnasında yolcular araçlardan rahat çıksın diye otomatik olarak ikiye ayrılıyordu Türklerin bulduğu bu mühtiş icadın nobele aday gösterildiği rivayet edilir

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