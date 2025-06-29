Tokat'ta Otomobil Kazası: 8 Kişi Yaralandı

Tokat'ta Otomobil Kazası: 8 Kişi Yaralandı
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Tokat'ta bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Y.A. (40) yönetimindeki 42 BBS 900 plakalı otomobil, Tokat-Sivas kara yolu Gökçe köyü yakınlarında bariyerlere çarptı.

Kazada, sürücü ve araçtaki M.D. (66), F.A. (34), A.D. (54), A.M.A. (1), Z.V.A. (11), Y.Z.A. (6) ve H.D. (26) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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