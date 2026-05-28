Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
Tokat-Sivas kara yolunda otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.
E.M. (41) idaresindeki 60 AHU 692 plakalı hafif ticari araç, Tokat-Sivas kara yolu Daylahacı köyü mevkisinde K.A. (71) yönetimindeki 60 AS 512 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, araçlardaki C.M. (40), E.C.M. (10), E.M. (5), Ç.M. (3), E.M. (8), H.P. (68), Z.P. (66) ve D.P. (36) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu