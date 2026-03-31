Tokat'ta devrilen otomobildeki 2 kardeş yaralandı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, N.D. idaresindeki otomobil elektrik direğine çarparak devrildi. Kazada sürücü ile beraberindeki kardeşi yaralandı.
N.D. (27) idaresindeki 60 AFK 564 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Karayaka beldesinde elektrik direğine çarparak devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan kardeşi G.D. (22) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu