Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 5 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Topcam Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yunus B. (53) idaresindeki 58 ABZ 644 plakalı otomobil, Topcam Mahallesi Akşemseddin Caddesi'nde Lütfi Ö. (54) yönetimindeki 60 SC 927 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada, sürücü Lütfi Ö. ile araçlarda bulunan Bedriye A. (48), Gülbeyaz Ü. (74), Kelime H. (63) ve Aysel M. (56) yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.