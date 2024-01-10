Tokat'ta Otomobil Çarpışması: 4 Kişi Yaralandı
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Uğurcan Kabakçı idaresindeki DA 786 LX yabancı plakalı otomobil, ilçe girişinde Ali Güler'in kullandığı 58 SF 078 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücü Güler ile eşi Filiz, çocukları Hilal ve Hatice Nur Güler yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.