Haberler

Tokat'ta Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü

Tokat'ta Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ta Sivas-Turhal Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı Soğucak Bağları mevkisinde çıkan ot yangını, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

TOKAT'ta ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Sivas-Turhal Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı Soğucak Bağları mevkisinde ot yangını çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
AK Parti'den DEM Partili Tülay Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki

AK Parti'den DEM Partili Hatimoğulları'nın sözlerine sert tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ortalığı sallayan kare! Gerçek bambaşka çıktı

Ortalığı sallayan fotoğraf!
Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Farah Zeynep'in ifadesi ortaya çıktı: Yaptıklarını böyle anlattı
Marmara'da Fırtına Uyarısı: 7 İl İçin Sarı Kod

Aman dikkat! Meteoroloji'den 7 ile sarı kodlu uyarı
Fenerbahçe'yi bekleyen zorlu fikstür! 15 günde 5 kritik maça çıkacak

Fenerbahçe 15 günde 5 maç yapacak! İşte fikstür
Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!

Dünyaca ünlü oyuncunun yeni halini görenler tanıyamadı!
'Gençlik nereye gidiyor?' dedirten bir görüntü daha

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten bir görüntü daha
Yeni evli genç, kazada hayatını kaybetti

Yeni evli çiftin muradı gözünde kaldı