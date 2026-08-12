Tokat'ta Ot Yangını Büyümeden Söndürüldü
Tokat'ta Sivas-Turhal Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı Soğucak Bağları mevkisinde çıkan ot yangını, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Tokat Belediyesi itfaiyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangın, çevredeki yapılara sıçramadan kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
TOKAT'ta ot yangını, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Sivas-Turhal Çevre Yolu Necmettin Erbakan Bulvarı Soğucak Bağları mevkisinde ot yangını çıktı. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiyesi ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın, çevredeki yapılara sıçramadan söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı