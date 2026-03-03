Tokat'ta oryantiring turnuvası sporcularına Yeşilay tanıtıldı.

Yeşilay Haftası kapsamında, Tokat Belediyesi Dudayev Parkı'nda düzenlenen oryant???????iring turnuvasının start alanında sporculara yönelik Yeşilay tanıtım ve farkındalık çalışması gerçekleştirildi.

Yeşilay Tokat Şubesi ve Genç Yeşilay TOGÜ Kulübü kurdukları tanıtım standında, sporculara Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmaları, sağlıklı yaşamın önemi ve sporun koruyucu gücü hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Harita ve pusula ile doğru hedefe koşan sporculara hayat yolculuğunda da sağlıklı ve bilinçli tercihlerle doğru yönü seçmenin önemi vurgulandı.