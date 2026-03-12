Tokat'ta kaldığı apartta ölü bulunan kişinin cenazesi toprağa verildi
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde apartta ölü bulunan Nihat Yurtsever'in cenazesi, Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından mezarlığa defnedildi.
Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kaldığı apartta dün ölü bulunan kişinin cenazesi defnedildi.
İlçede belediyeye ait apartta kalan Nihat Yurtsever'in canezesi, işlemlerin ardından İlçe Hastanesi morgundan alınarak Merkez Camisi'ne getirildi.
Burada öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yurtsever'in cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: AA / Ramazan Sarıcan