Tokat'ta oğlu tarafından öldürüldüğü iddia edilen babanın cenazesi defnedildi

Güncelleme:
Tokat'ta oğlu M.C. tarafından öldürüldüğü iddia edilen Zihni C'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Takkeciler Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Erenler Mezarlığı'na defnedildi. Oğul M.C. gözaltında.

Tokat'ta oğlu tarafından öldürülüp sitenin havuzuna gömüldüğü iddia edilen babanın cenazesi toprağa verildi.

Oğlunun ifadesi doğrultusunda bulunduğu yerden çıkarılarak Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Zihni C'nin cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınarak Takkeciler Camisi'ne getirildi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zihni C'nin naaşı, Erenler Mezarlığı'na defnedildi.

Babasını öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan M.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kentte lokanta işleten Zihni C'den bir süredir haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerine kayıp ihbarında bulunmuştu. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zihni C'nin oğlu M.C'yi gözaltına almıştı.

M.C, emniyette, babasını başına baltayla vurarak öldürdüğünü, ardından Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki bir sitenin havuzunun altına gömüp üzerine kireç döktüğünü itiraf etmişti. Polis ekipleri, 9 Ocak'ta M.C'nin gösterdiği yerde Zihni C'nin cesedini bulmuştu.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
