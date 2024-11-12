Tokat'ta Oğul, Babasını Tabancayla Vurdu
Tokat'ta bir evde meydana gelen tartışma sonucunda D.K., babası B.K.'yi bacaklarından tabancayla vurarak yaraladı. Olay sonrası D.K. gözaltına alındı ve yaralı baba hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta babasını tabancayla vuran kişi gözaltına alındı.
Mehmetpaşa Mahallesi Tahirefendi Sokak Türkmenoğlu Apartmanı'nda yaşayan B.K. ile oğlu D.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.K. tabancayla babası B.K'yi bacaklarından vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı baba ambulansla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
D.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.