Tokat'ta öğretmen ve öğrenciler Erasmus Programı kapsamında Almanya'ya gitti

Tokat'ın Turhal ilçesinde Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus Programı kapsamında Almanya'ya gitti.

Erasmus Programı Mesleki Eğitim Öğrenci ve Personel Hareketliliği kapsamında Osman Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin "Çocuk gelişimi ve yiyecek içecek hazırlamada Avrupa deneyimi" projesi, hayat boyu öğrenme ve gençlik programları Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi. Bu kapsamda çocuk gelişimi ve yiyecek içecek hizmetleri alanından 20 öğrenci ile 4 öğretmen, Almanya'nın Berlin şehrine gitti.

Öğrenciler Berlin'de 21 günlük staj programlarına katıldı, dünya mutfakları ile ilgili çalışma fırsatı buldu.