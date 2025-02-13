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Tokat'ta Öğretmen Servisi Devrildi: 2 Yaralı

Tokat'ta Öğretmen Servisi Devrildi: 2 Yaralı
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Tokat'ta öğretmenlerin bulunduğu servis aracı devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta 15 öğretmen bulunduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ta, öğretmenlerin bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdar Yılmaz (38) idaresindeki 60 SE 265 plakalı öğretmenlerin bulunduğu minibüs, Hampınar mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza sırasında araçta 15 öğretmen bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel
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