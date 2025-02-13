Tokat'ta Öğretmen Servisi Devrildi: 2 Yaralı
Tokat'ta öğretmenlerin bulunduğu servis aracı devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta 15 öğretmen bulunduğu bildirildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ta, öğretmenlerin bulunduğu servis aracının devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Serdar Yılmaz (38) idaresindeki 60 SE 265 plakalı öğretmenlerin bulunduğu minibüs, Hampınar mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan 1 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Kaza sırasında araçta 15 öğretmen bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Dursun Ekrem Er - Güncel