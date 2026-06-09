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Niksar'da jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi

Niksar'da jandarmadan öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi
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Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Niksar Boğazbaşı İlkokulu ve Ortaokulu'nda öğrencilere akülü araçlarla uygulamalı trafik eğitimi verdi. Eğitimde yaya geçidi, trafik işaretleri, emniyet kemeri ve bisiklet yolu kullanımı gibi konular anlatıldı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ile Niksar İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından öğrencilere yönelik uygulamalı trafik eğitimi düzenlendi.

Boğazbaşı İlkokulu ve Ortaokulu'nda gerçekleştirilen eğitimde öğrenciler trafik eğitim parkurunda akülü araçlar kullanarak trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu.

Eğitim kapsamında öğrencilere yaya geçitlerinde sürücü ve yayaların uyması gereken kurallar, trafik işaret levhalarının önemi, trafik ışıklarında dikkat edilmesi gereken hususlar, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, yaya ve bisiklet yollarının doğru kullanımı ile yaya geçitlerinde yayalara öncelik verilmesi konularında bilgi verildi.

Jandarma ekipleri, trafik bilincinin küçük yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkati çekerek, öğrencilerin trafik kurallarını öğrenmeleri ve güvenli trafik alışkanlıkları edinmeleri amacıyla eğitim faaliyetlerinin sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: AA / Ahmet Can Korkmaz
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