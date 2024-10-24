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Tokat'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Tokat'ta Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde, İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte jandarma mobil eğitim tırı ve emniyet kemeri simülasyon aracı ile öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde jandarma mobil eğitim tırı ile emniyet kemeri simülasyon aracında öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacı ile Jandarma Genel Komutanlığının bünyesinde bulunan araçlar Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırıldı.

Etkinliklerde, emniyet kemeri simülasyon aracında 360 derece döndürülen öğrenciler, takla atan aracın içerisinde neler yaşandığını uygulamalı olarak tecrübe etti. Mobil eğitim tırında ise izletilen çizgi filmler aracılığıyla, trafik işaretleri ve güvenli geçişler gibi konular eğlenceli bir dille aktarıldı.

Ayrıca oluşturulan alanda trafik işaret ve işaretleri uygulamalı olarak öğrenci ve vatadaşlara anlatıldı.

Kaynak: AA / Erol Yıldız - Güncel

İçişleri Bakanlığı Jandarma trafik Güncel Eğitim Yaşam Erbaa tokat

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