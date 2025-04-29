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Tokat'ta Öğrencilere 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' Konferansı

Tokat'ta Öğrencilere 'Gençlik ve Güvenli Gelecek' Konferansı
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Almus'ta düzenlenen konferansta, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine güvenlik konusunda detaylı bilgiler verildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde öğrencilere "Gençlik ve Güvenli Gelecek" konulu konferans verildi.

Almus Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda, 11. ve 12. sınıf öğrencilerine "Gençlik ve Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Tokat Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personellerince konferans verildi.

Etkinlikte, öğrencilere karşılaşabilecekleri durumlar hakkında detaylı bilgi verilerek proje tanıtıldı.

Kaynak: AA / İzzet Kurt - Güncel
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