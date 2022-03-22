Tokat'ta öğrenciler "su günü etkinliği" düzenledi - Haberler

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Tokat'ta öğrenciler "su günü etkinliği" düzenledi

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta öğrenciler

Tokat'ta öğrenciler tarafından, Dünya Su Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

TOKAT (AA) - Tokat'ta öğrenciler tarafından, Dünya Su Günü dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

22 Mart Dünya Su günü dolayısıyla kentteki özel bir okulda etkinlik düzenlendi.

Öğrenciler, mavi beyaz balonlar, dövizler, ellerindeki su şişeleri ve yakalarında su gönüllüsü rozeti ile okul bahçesinde bir araya geldi.

Hep birlikte müzik eşliğinde "su çocukların" isimli şarkıyı seslendiren öğrenciler, su israfına dikkati çekti.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Dünya Su Günü, 22 Mart, Tokat, su, Güncel, Haberler

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