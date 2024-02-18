Tokat'ta nesli tehlike altında olan vaşaklar görüntülendi
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Çamlıkaya köyü Kızılcaören yolu mevkisindeki ormanda yürüyüş yapanlar, nesli tehlike altında olan 2 vaşak gördü. Vaşaklar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve bir süre sonra gözden kayboldu.
Tokat'ın Reşadiye ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşaklar görüntülendi.
Çamlıkaya köyü Kızılcaören yolu mevkisindeki ormanda yürüyüş yapanlar, 2 vaşak gördü.
Vaşaklar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ormanlık alanda dolaşan vaşaklar, bir süre sonra gözden kayboldu.