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Tokat'ta nesli tehlike altında olan vaşaklar görüntülendi

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Tokat'ın Reşadiye ilçesinde, Çamlıkaya köyü Kızılcaören yolu mevkisindeki ormanda yürüyüş yapanlar, nesli tehlike altında olan 2 vaşak gördü. Vaşaklar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi ve bir süre sonra gözden kayboldu.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde nesli tehlike altında olan vaşaklar görüntülendi.

Çamlıkaya köyü Kızılcaören yolu mevkisindeki ormanda yürüyüş yapanlar, 2 vaşak gördü.

Vaşaklar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ormanlık alanda dolaşan vaşaklar, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA / Güncel

Kızılcaören Çamlıkaya Reşadiye Vaşak Tokat Hayvan Hakları Çevre Doğa Güncel Haberler

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