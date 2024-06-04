Tokat'ta narince üzüm bağlarında biyoteknik mücadele başlatıldı

Tokat'ın Pazar lçesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli narince üzüm bağında inceleme yaptı.

Çayköy'de kurulan narince üzüm bağında inceleme yapan ekipler, bağlarda salkım güvesinin tomurcuk, çiçek, koruk ve olgun taneleri yemek suretiyle oluşturacağı zararlara karşı kimyasal olmayan biyoteknik mücadele başlattı.

Salkım güvesi zararlısına karşı biyoteknik mücadele ile bağlarda salkım güvesi popülasyonunun düşürülmesi sağlanarak, ilerki yıllarda ilaçsız mücadelenin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.