Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta narince üzüm bağlarında biyoteknik mücadele başlatıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Pazar ilçesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli, narince üzüm bağlarında inceleme yaparak salkım güvesi zararlısına karşı biyoteknik mücadele başlattı. Bu mücadele ile salkım güvesi popülasyonunun düşürülmesi ve ileriki yıllarda ilaçsız mücadelenin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Tokat'ın Pazar lçesinde İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli narince üzüm bağında inceleme yaptı.

Çayköy'de kurulan narince üzüm bağında inceleme yapan ekipler, bağlarda salkım güvesinin tomurcuk, çiçek, koruk ve olgun taneleri yemek suretiyle oluşturacağı zararlara karşı kimyasal olmayan biyoteknik mücadele başlattı.

Salkım güvesi zararlısına karşı biyoteknik mücadele ile bağlarda salkım güvesi popülasyonunun düşürülmesi sağlanarak, ilerki yıllarda ilaçsız mücadelenin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kaynak: AA / Güncel

İnceleme Tokat Tarım Çevre Doğa Güncel Haberler

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

Anayasa Mahkemesi'nden dikkat çeken karar: Cumhurbaşkanı'nın rektör ataması anayasaya aykırı

 Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

Suriyeli öğrencinin mezuniyet töreninde yaptığı konuşma sosyal medyayı ikiye böldü

 Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

Kapadokya'daki balayında hayatını kaybeden 2 günlük gelinin kalp krizi geçirdiği belirlendi

 TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi

TRT genel müdürünün maaş düzenlemesi iptal edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title