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Tokat'ta "Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi

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Tokat'ta 'Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı' gerçekleştirildi
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Tokat'ın Almus ilçesinde "Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tokat'ın Almus ilçesinde "Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Tokat il Jandarma Komutanlığınca Almus Kaymakamlığı koordinesinde, jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan 60 köy muhtarının katılımıyla "Muhtarlar Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Toplantıda, hırsızlık olayları, dolandırıcılık, silahla ateş etme olayları, ruhsatlı silahların muhafazası, kişilere karşı işlenen suçların önlenmesi, Kara Avcılığı Kanunu, sınır anlaşmazlıkları, suda boğulma olayları, Su Ürünleri Kanunu, kayıp şahıslar, orman yangınları, sel, taşkın, heyelan ve benzeri afet olayları, karbonmonoksit zehirlenmeleri, alkollü içki satışı yapılan yerler, kullanılmayan binalar, 112 Acil Çağrı Sistemi, şehit aileleri, trafik güvenliği, uyuşturucu madde ile mücadele, izinsiz kazı faaliyetleri, göçmenler, yeni nesil suç örgütleri, radikalleşme, akran zorbalığı ve siber zorbalık, güvenli internet kullanımı ve siber dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

Ayrıca toplantıda, köy muhtarlarının talep, öneri ve sorunları dinlenerek karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya, Almus Kaymakamı Uğur Kızılboğa, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ahmet Çetin, Belediye Başkanı Bekir Özer ve belde belediye başkanları da katıldı.

Kaynak: AA
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