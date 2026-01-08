Haberler

Tokat'ta muhtarlar arası elektronik atık toplama yarışmasında ödüller dağıtıldı

Tokat Belediyesi Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından 01 Temmuz - 31 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenen "Tokat'ın Muhtarları, Sıfırlıyor Atıkları" konulu muhtarlar arası elektronik atık toplama yarışması sonuçlandı.

Tokat Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde en çok atık toplayan mahalle muhtarlarına Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından hediyeleri takdim edildi.

Tokat Belediyesi Başkanlık binasında düzenlenen programda, Başkan Yazıcıoğlu muhtarlara teşekkürlerini ileterek "Sıfır Atık konusu sadece ülkemiz değil, dünya açısından da önemli bir konu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'nin eşi kıymetli Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde gerçekleştirilen Sıfır Atık kampanyasına Tokat Belediyesi olarak bizler de her türlü ihtimamı, özeni gösteriyoruz. Çevreye olan duyarlılıkları ile temmuz ayında başlattığımız kampanyamıza destek olan değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Doğayı kirleten insanoğlunun korumayı da bilmesi gerektiğini belirten Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Çünkü işin sonunda dünyayı kirleten de dünyayı felakete sürükleyen de aslında insanoğludur. Bizim vereceğimiz hediyeler belki çok küçük şeyler ancak bu yapılan duyarlılık karşısında insanların hayır dualarını almaktır. Mahalle sakinlerini harekete geçirerek kampanyamıza destek olan tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum. Tokat Belediyesi olarak Sıfır Atık kapsamında farkındalık çalışmalarımızı artırmaya devam edeceğiz."

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

