Tokat'ta Motosiklet Kazası İhbarı: Kadın Hayatını Kaybetti, Erkeğin İfadesi Şok Etti

Tokat'ta Motosiklet Kazası İhbarı: Kadın Hayatını Kaybetti, Erkeğin İfadesi Şok Etti
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Tokat'ta motosiklet kazası ihbarı sonrası yaşanan olayda Hatice Yalman hayatını kaybederken, Mustafa Koç kazayı değil darbedildiklerini söyledi. Olay yerinde içki şişeleri ve kan izlerine rastlandı. Soruşturma sürüyor.

TOKAT'ta motosiklet kazası ihbarına giden ekipler, Hatice Yalman (35) ile Mustafa Koç'u (36) hastaneye kaldırdı. Yalman kurtarılamazken, tedaviye alınan Koç ise kaza yapmadıklarını, darbedildiklerini söyledi. Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu belirlenirken, ikilinin bulunduğu yere yaklaşık 400 metre mesafede içki şişeleri ve kan izine rastlandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralı halde bulunan Hatice Yalman ve Mustafa Koç'a ilk müdahalede bulundu. Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Koç ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Yalman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde Hatice Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan Mustafa Koç da darbedildiklerini söyledi.

DEVREYE CİNAYET BÜRO GİRDİ

Hatice Yalman'daki darp izleri ve Mustafa Koç'un ilk ifadesi üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

400 METRE MESAFEDE İÇKİ ŞİŞELERİ VE KAN İZİNE RASTLANDI

Öte yandan yapılan araştırmada, yaralıların bulunduğu yere yaklaşık 400 mesafedeki Hazine Deresi kenarında içki şişeleri ve kan izine rastlandı. Çevredeki taşların üzerinde de kan lekeleri tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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