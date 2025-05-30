Tokat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kadın Öldü, İki Şüpheli Gözaltında

Tokat'ta Motosiklet Kazası: Bir Kadın Öldü, İki Şüpheli Gözaltında
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Tokat'ta motosiklet kazası ihbarıyla giden ekiplerin yaralı olarak bulduğu Hatice Yalman, hastanede hayatını kaybetti. Yapılan incelemede vücudunda darp izleri bulunan Yalman'ın ölümüyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

TOKAT'ta dün gece motosiklet kazası ihbarına giden ekiplerin yaralı halde bulduğu, vücudunda darp izlerine rastlanan Hatice Yalman'ın (35) ölümüne ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Olay, dün gece Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi'nde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı halde bulunan Hatice Yalman ve Mustafa K.'ye ilk müdahalede bulundu. Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi'ne, Mustafa K. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Yalman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanedeki ilk incelemede Hatice Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu tespit edildi. Mustafa K. de ifadesinde darbedildiklerini söyledi. Bunun üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

400 METRE MESAFEDE İÇKİ ŞİŞELERİ VE KAN İZİNE RASTLANDI

Öte yandan yapılan araştırmada, yaralıların bulunduğu yere yaklaşık 400 mesafedeki Hazine Deresi kenarında içki şişeleri ve kan izine rastlandı. Çevredeki taşların üzerinde de kan lekeleri tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı.

Tedavisi tamamlanan Mustafa K., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyette susma hakkını kullanan Mustafa K.'nin, Hatice Yalman ile 4 yıllık arkadaş oldukları öğrenildi. Ayrıca olayla ilgili A.K. isimli kişi de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırılan Hatice Yalman'ın otopsi işlemleri ise devam ediyor.

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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