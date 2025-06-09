Tokat'ta Minibüs Kamyonete Çarptı, Şoför Sıkıştı

Tokat'ta Minibüs Kamyonete Çarptı, Şoför Sıkıştı
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Erbaa ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan minibüsün şoförü Emre Kaan Gürel, itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı. Gürel, hastaneye kaldırıldı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan minibüsün şoförü Emre Kaan Gürel (22), sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin 20 dakikalık çalışmasıyla kurtarıldı.

Kaza, saat 00.00 sıralarında ilçeye bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. Erbaa'dan Karayaka beldesine giden Emre Kaan Gürel yönetimindeki 05 DJ 104 plakalı minibüs, yol kenarında park halindeki 33 AZJ 208 plakalı kamyonete çarptı. Kazada, minibüs şoförü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Gürel, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakika süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralı, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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