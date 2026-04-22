Tokat'ta minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı
Tokat'ın Almus ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Almus ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
M.Y.S. (70) idaresindeki 60 AT 769 plakalı otomobil, Kınık beldesi Yuvaköy Mahallesi mevkisinde H.B.I. (26) yönetimindeki 55 AEZ 878 plakalı minibüsle çarpıştı.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 3 kişi ambulanslarla Almus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu