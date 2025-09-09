Haberler

Tokat'ta Minibüs ile Kamyon Çarpıştı, 8 Yaralı
Tokat'ta bir fındık işçilerini taşıyan minibüs, saman yüklü kamyonla çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

TOKAT'ta saman yüklü kamyon ile fındık işçilerinin taşındığı minibüsün çarpıştığı kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tokat- Niksar karayolu Hamidiye köprü çıkışında meydana geldi. Tokat istikametine seyir halinde olan fındık işçilerinin taşındığı Ş.G. (40) yönetimindeki 06 JNG 76 plakalı minibüs, karşı yönden gelen S.B. yönetimindeki 31 ZC 007 plakalı saman yüklü kamyon ile çarpıştı. Kazada 4'ü çocuk 8 kişi yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
