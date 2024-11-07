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Tokat'ta Mezarlıklar Temizlendi

Tokat'ta Mezarlıklar Temizlendi
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Tokat'taki mezarlıkların temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Belediye Başkanı Yazıcıoğlu, bu seferberliğin halk sağlığını korumak ve daha yaşanabilir bir kent yaratmak adına sürdürüleceğini belirtti.

Tokat'ta bulunan mezarlıklar, belediye ekiplerince temizlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun talimatıyla başlatılan temizlik seferberliği kapsamında Mezarlıklar Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışması kapsamında kentteki tüm mezarlıkların bakım ve peyzajı tamamlandı.

Yazıcıoğlu, mezarlıklardaki çalışmaların periyodik olarak devam edeceğini belirtti.

Halk sağlığını korumak, daha temiz ve yaşanabilir bir kent olmak için başlattıkları temizlik seferberliğine aralıksız devam edeceklerini anlatan Yazıcıoğlu, "Bir yandan şehir içindeki ana arterler, cadde ve sokaklar başta olmak üzere temizlik konusunda başlattığımız değişime mezarlıklarımızı da ekledik. Çok sıcak yaz döneminin ardından tüm mezarlıklarımızda çevre düzenleme, ot biçme, temizlik, peyzaj, bakım ve onarım çalışmalarımızı tamamladık. Vatandaşlarımızın rahat şekilde ziyaretlerini ve ibadetlerini gerçekleştirebilmeleri için plan dahilinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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