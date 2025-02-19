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Tokat'ta Mezarlık Hizmetleri Ücretsiz Olacak

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Tokat Belediyesi, vefat eden yakınlarının mezar işlemlerini ücretsiz gerçekleştireceğini duyurdu. Başkan Yazıcıoğlu, mobil taziye araçları ve diğer hizmetlerle vatandaşların yanlarında olacaklarını belirtti.

Tokat Belediyesi, mezarlık hizmetlerini ücretsiz verecek.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, yaptığı açıklamada, Mezarlık İşleri Müdürlüğünü daha verimli hale getirmek, vatandaşların en zor zamanında yanında olmak amacıyla bir ilki başlattıklarını belirtti.

Vatandaşların vefat eden yakınlarına ilişkin ölüm belgelerini ilettikleri andan itibaren kefeni, tahtası, mezar kazım işlemlerini ücretsiz gerçekleştireceklerini anlatan Yazıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Ayrıca defin işleminin akabinde hazırladığımız klimalı mobil taziye araçlarımızla vatandaşlarımızın yanında olacağız. Mobil taziye araçlarımızın sayısını artırıyoruz. 11 taziye aracımızla yazın serin, kışın sıcak ortamda taziyeye gelen vatandaşlarımızı ağırlamış olacağız. Teknik ekibimizle, imamlarımızla süreci başından sonuna kadar takip edecek, vatandaşlarımızdan hiçbir ücret almadan en iyi hizmeti sunacağız. Tokat'ta ilk olarak uygulanacak bu sistemin kentimize hayırlı olmasını dilerim. Tüm mezarlıklarımızı kayıt altına alıyor, vefat bilgileri ve mezar konumlarıyla ilgili sistemi hazırlıyoruz."

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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