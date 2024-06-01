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Tokat'ta Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi

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Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından sema gösterisi gerçekleştirildi. Gösteri, Tokat Valiliği, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından organize edildi. Vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izledi.

Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.

Müze bahçesinde, Tokat Valiliği, Tokat Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Tokat Belediyesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi organizesinde, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından gösteri sunuldu.

Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kaynak: AA / Güncel

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