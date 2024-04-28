Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde Sema Gösterisi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde düzenlenen sema gösterisi, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından organize edildi. Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu'nun yaklaşık bir saat süren gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.

Müze bahçesinde, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi organizesinde, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından sema gösterisi sunuldu.

Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.

Kaynak: AA / Güncel

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tokat Belediyesi Tokat Valiliği Mevlana Vakıf Tokat Sivas Sanat Kültür Etkinlik Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title