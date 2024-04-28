Tokat'ta Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde Sema Gösterisi
Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde düzenlenen sema gösterisi, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından organize edildi. Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu'nun yaklaşık bir saat süren gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.
Müze bahçesinde, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi organizesinde, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından sema gösterisi sunuldu.
Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.