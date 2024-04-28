Tokat'ta Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde Sema Gösterisi

Tokat'taki Mevlevihane Vakıf Müzesi'nde sema gösterisi gerçekleştirildi.

Müze bahçesinde, Tokat Valiliği, Tokat Belediyesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi organizesinde, Sivas Mevlana Tasavvuf Kültürü ve Sema Derneği Sema Grubu tarafından sema gösterisi sunuldu.

Grup üyelerinin yaklaşık bir saat süren gösterisini vatandaşlar ilgiyle izledi.