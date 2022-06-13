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Tokat'ta "Metaverse Dünyasında Gençlik" çalıştayı yapıldı

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta 'Metaverse Dünyasında Gençlik' çalıştayı yapıldı

Tokat'ta Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliğince "Metaverse Dünyasında Gençlik" çalıştayı gerçekleştirildi.

Tokat'ta Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) İl Temsilciliğince "Metaverse Dünyasında Gençlik" çalıştayı gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, çalıştaya Türkiye'nin farklı illerinden farklı disiplinlerde eğitim alan üniversite öğrencileri katıldı. Öğrenciler İbn Haldun Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enis Doko tarafından "Metaverse nedir, günlük yaşamımıza yansımaları nelerdir?", iletişim danışmanı-yazar İsmihan Şimşek tarafından "Metaverse'nin din, psikoloji ve sosyoloji üzerine etkisi ne olabilir?", TÜBİTAK BİLGEM Başkan Yardımcısı Sadullah Uzun tarafından "Kuvezdeki teknoloji: Metaverse" başlıklı sunumları dinledi.

Öğrencilerin sorularına yanıt bulduğu çalıştayda "Metaverse nedir? metaversede din, siyaset, psikoloji, ahlak, çevre, sosyal hayat ve ekonomi" temalı 8 masada metaverse ve etkileri tartışıldı.

Çalıştayın sonuçları itibarıyla Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiği, gençlere metaverse ve yeni dünya düzeni hakkında farkındalık kazandırıldığı, Türkiye'nin dört bir yanından gelen üniversiteli gençlerin şehrin tarihi ve kültürel mekanlarını gezerek gönüllü turizm elçisi oldukları vurgulandı.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Metaverse gençlik Türkiye Tokat Güncel Haberler

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