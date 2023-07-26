Tokat'ta Mendile Emdirilmiş Uyuşturucuyla Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Tokat Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, uyuşturucu madde ticareti yapan bir şahıs yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada mendile emdirilmiş sentetik kannabinoid (Bonzai) ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı ve tutuklandı.