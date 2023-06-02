Tokat'ta Kurban Bayramı öncesi denetim yapıldı

Tokat'ta Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Kurban Bayramı öncesi denetim gerçekleştirildi. Kurban Bayramı öncesi vatandaşların sağlıklı şekilde kurbanlarını kesebilmesi ve bulaşıcı hastalıkları engellemek amacıyla Tokat-Pazar arasında yol kontrolü yapıldı. Denetimde araçlarla ilçeye getirilen kurbanlıkların izin belgeleri kontrol edildi. Ayrıca Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği kursu düzenlendi.