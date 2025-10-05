Haberler

Tokat'ta Kundaklama Olayı: Otomobili Ateşe Verdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, husumetli iki kişi arasında çıkan tartışma sonucunda Furkan B. isimli şahıs, M.A.'ya ait aracı benzin dökerek kundakladı. Olay, çevredeki bir evin güvenlik kameralarına yansıdı.

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde, Furkan B. (29) adlı kişi, aralarında husumet bulunan M.A.'ya (50) ait otomobili benzin dökerek ateşe verdi. Kundaklama anı, çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 08.30 sıralarında ilçeye bağlı Ertuğrul Gazi Mahallesi Taşkent Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Furkan B. ile M.A. arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı. Tartışmanın ardından evine dönen M.A., otomobilini evinin önüne park etti. Sabah saatlerinde olay yerine gelen Furkan B., yanında getirdiği benzini aracın arka camından içeri dökerek ateşe verdi. Alevleri gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü, araçta maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek otomobili yakan kişinin Furkan B. olduğunu tespit etti. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Furkan B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber: İbrahim UĞUR - Kamera: ERBAA (Tokat),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse tam bir yok edilme olur

Trump'tan Hamas'a tehdit gibi mesaj: İktidarda kalmak isterse...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi sona erdi

Ligde 5 maçtır gol atamadılar! Genç hoca görevinden istifa etti
Fenerbahçe'de maça saatler kala korkutan haber

Maça saatler kala korkutan haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.