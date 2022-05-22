Tokat'ta koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu - Haberler

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Tokat'ta koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu

AA - Ekber Türkoğlu - Güncel
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Tokat'ta koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu

Tokat'ta yaylaya giden koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu.

Tokat'ta yaylaya giden koyun sürüsünün geçtiği caddede trafik durdu.

Erenler Mahallesi'nden Gaziosmanpaşa Bulvarı'na gelen 200 koyunun bulunduğu sürü, Cumhuriyet Meydanı'nda çobanların ardından caddeden geçti.

Koyunların geçişi sırasında trafik durdu. Bazı vatandaşlar durumu cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Sürünün, Almus ilçesi Dumanlı Yaylası'na yaklaşık 6 günde ulaşacağı öngörülüyor.

Sürü sahibi Burak Altuntaş, "1 gün önce sürümüz ağıldan çıktı. Bu akşam da sürümüz, çobanlarımızla birlikte Cumhuriyet Meydanı'ndan geçtik. İnşallah Almus ilçesine Dumanlı Yaylası'na gideceğiz. Ekim ayının ortasına kadar orada kalacağız. Yolculuğumuz yaklaşık 6 gün sürecek. Bu gece sürü biraz dinlendikten sonra sabah erken saatten itibaren yoluna devam edecek." diye konuştu.

AA / Ekber Türkoğlu - Güncel

Cumhuriyet Meydanı, Gaziosmanpaşa, Tokat, Güncel, Haberler

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