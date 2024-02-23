Üye Girişi
Haberler

Tokat'ta köydeki su sorunu GES projesi ile çözüldü

Güncelleme:

Tokat'ın Başçiftlik ilçesindeki Erikbelen köyünde yıllardır yaşanan içme suyu sorunu, Güneş Enerji Santrali Projesi (GES) ile çözüme kavuşturuldu. Köylülerin başvurusu üzerine yapılan inceleme sonucunda GES projesi uygulanmaya karar verildi ve proje tamamlandı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde bir köydeki su sorunu, Güneş Enerji Santrali Projesi (GES) ile çözüme kavuşturuldu.

Erikbelen köyünde içme suyu sorununun çözümü için köylülerin başvurusu üzerine Başçiftlik Kaymakamı İsmail Yüksel, köyde inceleme yaptı.

Sorunun GES projesi ile çözülebileceğini belirleyen Yüksel'in talimatını üzerine bu yönde yürütülen çalışmanın ardından proje tamamlanarak, hizmete sunuldu.

GES projesinin açılışında konuşan Kaymakam Yüksel, Erikbelen köyünde yıllardır yaşanan içme suyu sorununu çözdüklerini belirterek, "Burada görevime başladıktan sonraki bir ay içinde projeyi başlatıp başarıyla sonuçlandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Törene Başçiftlik İlçe Özel İdaresi Müdürü Selvet Şen, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Muharrem Er, Erikbelen Köyü Muhtarı Hasbi Gül ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Başçiftlik Güneş Tokat Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tedbirsiz sevk ne demek, tedbirsiz sevkte ne oluyor? Rüyada balık görmek ne demek? Rüyada balık yemek, tutmak, yakalamak, temizlemek ne demek? Rüyada bebek görmek ne demek? Rüyada kız ver erkek bebek görmek ne anlama gelir? Rüyada telefon görmek ne demektir? Rüyada telefon satın almak, telefon kaybetmek, telefon bulmak, telefonla konuştuğunu görmek ne anlama gelmektedir? Icardi ceza alacak mı? Mauro Icardi kaç maç ceza alacak? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Survivor neden yok? 23 Şubat Cuma Survivor neden yayınlanmadı? Kızılcık Şerbeti CANLI İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 52. bölüm canlı izle! Kızılcık Şerbeti son bölümde neler oldu? Show TV Canlı izle! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 23 Şubat Yalı Çapkını 59. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Yalı Çapkını Pelin ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 23 Şubat 2024 Ankara su kesintisi listesi! 24 Şubat 2024 Günlük Burç Yorumları: 24 Şubat Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title