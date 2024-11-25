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Tokat'ta Köy Halkı Kar Yağışını Türkülerle Karşıladı

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Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik Köyü'nde vatandaşlar, 10 yıl aradan sonra yağan karı sevinçle karşıladı. Süpürge ve küreklerle yollarını açan köylüler, kardan adam yaparak eğlenceli anlar yaşadı ve türkülerle mutluluklarını paylaştı.

Tokat'ta köy halkı kar yağışını türkülerle karşıladı

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde vatandaşlar, 10 yıl sonra gelen karın sevincini türkülerle yaşadı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Güvendik Köyü'nde vatandaşlar, uzun zamandır beklenen kar yağışını coşkuyla karşıladı. Ellerine süpürge ve kürek alan köy sakinleri, evlerinin önündeki karları temizleyerek yollarını açtı. Kar keyfini doyasıya yaşayan halk, kardan adam yaparak eğlenceli anlar geçirdi. Vatandaşlar yağan karı türkü söyleyerek karşıladı.

Köy sakinlerinden Mustafa Demirkol, "10 yıldır böyle bir kar yağışı görmedim. Köyün içerisinde yaklaşık 50 santimetre kar var. Hasret kaldığımız kar, hem bizleri hem de doğayı sevindirdi" ifadelerini kullandı.

Tokat'ta Köy Halkı Kar Yağışını Türkülerle Karşıladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN KIRAS - Güncel
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