Tokat'ta KKKA Hastalığı Şüphesiyle 1,5 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde kene ısırması sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki Metehan Tütüncü, hastanede hayatını kaybetti. Cenazesi Sivas'ta toprağa verildi.
Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyünde Süleyman ve Nilüfer Tütüncü çiftinin 1,5 yaşındaki bebekleri Metehan Tütüncü'ye 2 gün önce kene yapıştı.
Ailesi tarafından Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürülen Metehan bebek, buradan Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Hastanede KKKA hastalığı şüphesiyle tedavi gören bebek, dün akşam tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Cenaze Sivas'ta toprağa verildi
Bebeğin cenazesi ailesi tarafından alınarak Sivas'ın Koyulhisar ilçesi Kalebaşı köyüne getirildi.
Cenaze jandarma ve halk sağlığı ekiplerinin kontrolünde toprağa verildi.
Cenazeye katılanların maske taktıkları görüldü.
Koyulhisar Kaymakamı Ferhat Salih Ceylan da cenazeye katılarak aileye başsağlığı dileğinde bulundu.