8 yıldır kızını istismar eden şahıs yakalandı
Tokat'da kendi öz kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen N.H. tutuklandı. 8 yıl süren istismar iddiaları üzerine başlatılan soruşturma sonucu 16 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kızına cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı. N.H'nin 8 yıldır kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiası üzerine Erbaa Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerince gözaltına alınan N.H, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. 16 yaşındaki kız çocuğu devlet korumasına alındı.