Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Teşhisi Konulan 5 Kişi Tedavi Altında
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan 5 kişi tedavi ediliyor. Vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan hastaların sağlık durumları iyiye gidiyor.
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3'ü çocuk 5 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.
Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 5 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.
KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların, genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.
TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-23 Haziran'da vücuduna kene yapışan 26 kişi başvurdu. Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 19'u taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti. 3 çocuğun tedavisi yoğun bakımda, 2 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.