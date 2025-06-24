Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Teşhisi Konulan 5 Kişi Tedavi Altında

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi teşhisi konulan 5 kişi tedavi ediliyor. Vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan hastaların sağlık durumları iyiye gidiyor.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı teşhisi konulan 3'ü çocuk 5 kişi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Hastanesinde tedavi ediliyor.

Vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 5 kişi, TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastaların, genel sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

TOGÜ Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne 1 Ocak-23 Haziran'da vücuduna kene yapışan 26 kişi başvurdu. Hastalık tanısı konularak Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedaviye alınanlardan 19'u taburcu edilirken, biri bebek 2 kişi hayatını kaybetti. 3 çocuğun tedavisi yoğun bakımda, 2 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.

Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel
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