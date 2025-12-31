Haberler

Tokat-Sivas kara yolunda kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı

Tokat'ta yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, özellikle Tokat-Sivas kara yolunda ağır tonajlı araçların yolda kalmasına neden oldu. Karayolları ekipleri ve Bölge Trafik ekipleri, sürücüleri uyararak ulaşımın sağlanması için çalışmalara devam ediyor.

TOKAT'ta sabahtan beri yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi. Tokat- Sivas kara yolu Çamlıbel mevkisinde yoğun yağış nedeniyle çok sayıda TIR ve kamyon yolda kaldı.

Kentte gece saatlerinden itibaren etkisini artıran soğuk hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde etkili olan yağış, Tokat-Sivas kara yolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi'nde trafiğin aksamasına neden oldu. Kayganlaşan yolda çok sayıda ağır tonajlı araç ilerleyemedi. Yolda kalan araçlar nedeniyle ulaşım zaman zaman durma noktasına gelirken, Karayolları ekipleri bölgede kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bölge Trafik ekipleri ise sürücüleri zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarırken, ağır tonajlı araçların geçişleri kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
