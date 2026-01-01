Tokat'ta kar yağışı etkisini sürdürüyor
Tokat'ta gece saatlerinde başlayan kar yağışı, şehri beyaza bürüdü. Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların güvenliğini sağlamak için kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapıyor.
Tokat'ta kar yağışı etkili oluyor.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.
Karayolları ekipleri, Tokat-Sivas kara yolu Kızıliniş ve 1650 rakımlı Çamlıbel geçitlerinde yağışın artmasının ardından kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
İl Özel İdaresi ekipleri de köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Bölgede kar yağışı devam ediyor.
Kaynak: AA / Ekber Türkoğlu - Güncel