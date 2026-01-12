Haberler

Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor
Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde etkili olan kar yağışı, Yeşilyurt'ta 15 santimetre, Başçiftlik'te 40 santimetre ve kayak merkezinde 80 santimetreye kadar ulaştı.

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Artova, Sulusaray ve Başçiftlik ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Başçiftlik ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.

