Tokat'ın ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Tokat'ın Yeşilyurt, Başçiftlik ve Artova ilçelerinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yeşilyurt ilçesinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı devam ediyor.

İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreye yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Artova, Sulusaray ve Başçiftlik ilçelerinde de kar yağışı etkili oluyor.

Başçiftlik ilçe merkezinde kar kalınlığı 40 santimetreye, Başçiftlik Kayak Merkezi'nde ise yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.