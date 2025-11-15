Haberler

Tokat'ta Kar Yağışı Etkisini Sürdürüyor

Güncelleme:
Tokat'ın Yeşilyurt, Reşadiye ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 ile 25 santimetre arasında değişiyor.

Tokat'ın Yeşilyurt, Reşadiye ve Almus ilçelerinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Yeşilyurt'ta iki gündür etkili olan yağmur, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. İlçeyi beyaza bürüyen kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Reşadiye ilçesi Yağsıyan Göleti'nde mevkisinde de kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetre ölçüldü.

Almus ilçesinde yüksek kesimlerde geceden itibaren etkisini gösteren kar nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreye ulaştı.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
